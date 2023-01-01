WebCatalog
CBC Music

CBC Music

cbc.ca

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CBC Music على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

CBC Music هي شبكة راديو FM كندية تديرها هيئة الإذاعة الكندية. كان يركز على الموسيقى الكلاسيكية والجاز. في عامي 2007 و2008، انتقلت الشبكة نحو تنسيق "موسيقى البالغين" الجديد مع مجموعة متنوعة من الأنواع، حيث يقتصر النوع الكلاسيكي عمومًا على ساعات منتصف النهار.

الموقع الإلكتروني: cbc.ca

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CBC Music. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

CBC News

CBC News

cbc.ca

Lite 96.9 WFPG

Lite 96.9 WFPG

wfpg.com

CHOI Radio X

CHOI Radio X

radiox.com

Radio Essex

Radio Essex

radioessex.com

CBC Sports

CBC Sports

cbc.ca

Crackle

Crackle

crackle.com

Chosic

Chosic

chosic.com

ClassicalRadio.com

ClassicalRadio.com

classicalradio.com

Amazon Music

Amazon Music

music.amazon.com

NTS

NTS

nts.live

Cartoon Network

Cartoon Network

cartoonnetwork.com

YouTube Music

YouTube Music

music.youtube.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية