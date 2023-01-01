CBC Music هي شبكة راديو FM كندية تديرها هيئة الإذاعة الكندية. كان يركز على الموسيقى الكلاسيكية والجاز. في عامي 2007 و2008، انتقلت الشبكة نحو تنسيق "موسيقى البالغين" الجديد مع مجموعة متنوعة من الأنواع، حيث يقتصر النوع الكلاسيكي عمومًا على ساعات منتصف النهار.

الموقع الإلكتروني: cbc.ca

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CBC Music. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.