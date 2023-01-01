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CHOI-FM هي محطة إذاعية FM باللغة الفرنسية تبث على التردد 98.1 ميجاهرتز خارج مدينة كيبيك، كيبيك، كندا، بتنسيق راديو حواري. محليًا، يُعرف باسم Radio X. وهو مملوك لشركة Genex Communications منذ يوليو 1996.

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