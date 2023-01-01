يجمع تطبيق Cogeco Media محطات الراديو الـ 13 لدينا في تطبيق واحد مناسب. استمع مباشرة إلى 98.5 في مونتريال، 106.9 في موريسي، 107.7 في إستري و104.7 في أوتاوايس؛ محطات شبكة Rythme في مونتريال وموريسي وإستري وCIME في Laurentians؛ CKOI وThe Beat في مونتريال، FM 93 وM102.9 في مدينة كيبيك. استكشف المحتوى عالي الجودة، أو أعد الاستماع إلى ملفاتنا الصوتية عند الطلب، أو استمع إلى ملفاتنا الصوتية.

الموقع الإلكتروني: 985fm.ca

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cogeco Média. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.