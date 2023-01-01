WebCatalog
Cogeco Média

Cogeco Média

985fm.ca

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cogeco Média على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يجمع تطبيق Cogeco Media محطات الراديو الـ 13 لدينا في تطبيق واحد مناسب. استمع مباشرة إلى 98.5 في مونتريال، 106.9 في موريسي، 107.7 في إستري و104.7 في أوتاوايس؛ محطات شبكة Rythme في مونتريال وموريسي وإستري وCIME في Laurentians؛ CKOI وThe Beat في مونتريال، FM 93 وM102.9 في مدينة كيبيك. استكشف المحتوى عالي الجودة، أو أعد الاستماع إلى ملفاتنا الصوتية عند الطلب، أو استمع إلى ملفاتنا الصوتية.

الموقع الإلكتروني: 985fm.ca

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cogeco Média. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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