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Radioplayer

Radioplayer

radioplayer.co.uk

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Radioplayer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

استمع إلى مئات المحطات في المملكة المتحدة مجانًا، بدون تسجيل الدخول وبدون إعلانات إضافية. استمتع بالموسيقى والأخبار والرياضة واشترك في آلاف العروض والبودكاست. Radioplayer هو تطبيق الراديو الرسمي للمملكة المتحدة، المدعوم من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وجميع المذيعين المستقلين الرئيسيين. إنه سهل الاستخدام، مع بعض الميزات القوية التي ستساعدك على الاستمتاع بالراديو بشكل أكبر...

الموقع الإلكتروني: radioplayer.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Radioplayer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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