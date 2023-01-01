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talkSPORT

talkSPORT

talksport.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من talkSPORT على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الأخبار ومقاطع الفيديو والمزيد من أكبر محطة إذاعية رياضية في العالم. talkSPORT هي أكبر محطة إذاعية رياضية في العالم وتتمتع بتغطية حية حصرية لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يتم بثها في المملكة المتحدة وحول العالم.

الموقع الإلكتروني: talksport.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ talkSPORT. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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