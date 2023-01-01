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بي بي سي نيوز هو قسم أعمال تشغيلي تابع لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وهو مسؤول عن جمع وبث الأخبار والشؤون الجارية. يعد القسم أكبر مؤسسة إخبارية إذاعية في العالم وينتج حوالي 120 ساعة من الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني يوميًا، بالإضافة إلى التغطية الإخبارية عبر الإنترنت. وتمتلك الخدمة 50 مكتبًا إخباريًا أجنبيًا مع أكثر من 250 مراسلًا حول العالم. تتولى فران أونسورث منصب مديرة الأخبار والشؤون الجارية منذ يناير 2018. وتتجاوز الميزانية السنوية للإدارة 350 مليون جنيه إسترليني؛ ويعمل بها 3500 موظف، 2000 منهم صحفيون. تقع أقسام الأخبار المحلية والعالمية والإلكترونية في بي بي سي نيوز داخل أكبر غرفة أخبار حية في أوروبا، في دار الإذاعة بوسط لندن. يتم إنتاج وبث التغطية البرلمانية من استوديوهات في ميلبانك في لندن. من خلال مناطق بي بي سي الإنجليزية، تمتلك بي بي سي أيضًا مراكز إقليمية في جميع أنحاء إنجلترا ومراكز إخبارية وطنية في أيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز. تنتج جميع الدول والمناطق الإنجليزية برامجها الإخبارية المحلية وغيرها من البرامج الإخبارية والرياضية الجارية. بي بي سي هي مؤسسة شبه مستقلة مرخصة بموجب الميثاق الملكي، مما يجعلها مستقلة من الناحية التشغيلية عن الحكومة، التي لا تملك سلطة تعيين أو إقالة مديرها العام، وتطلب منها تقديم تقارير محايدة. ومع ذلك، كما هو الحال مع جميع وسائل الإعلام الرئيسية، فقد تم اتهامها بالتحيز السياسي من جميع أنحاء الطيف السياسي، سواء داخل المملكة المتحدة أو خارجها.

الموقع الإلكتروني: bbc.com

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