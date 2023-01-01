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Virgin Radio UK هي محطة إذاعية وطنية معاصرة للبالغين في المملكة المتحدة تم إطلاقها في 30 مارس 2016، مملوكة لشركة Wireless Group التي هي في حد ذاتها شركة تابعة لشركة News Corp.

الموقع الإلكتروني: virginradio.co.uk

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