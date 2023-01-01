Radio Essex

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راديو Essex هي محطة إذاعية محلية مستقلة تبث إلى Essex، إنجلترا عبر DAB وMid and South Essex عبر FM، من الاستوديوهات في The Icon Building على واجهة Southend البحرية، المملوكة لمجموعة Adventure Radio Group.

الموقع الإلكتروني: radioessex.com

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