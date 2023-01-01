Fresh West Midlands

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Fresh هي محطة إذاعية مجتمعية تغطي منطقة ويست ميدلاندز. عمليات بث جديدة من الاستوديوهات في Leamington Spa، Warwickshire، على Small Scale Birmingham Multiplex وعلى الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: freshonair.co.uk

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