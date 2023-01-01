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RadioNewsAI

RadioNewsAI

radionewsai.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

نشرات الأخبار التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمحطة الراديو المحلية الخاصة بك. # 1 AI News Anchor Generator لمحطات الراديو. يوفر RadioNewsAI لمحطة الراديو الخاصة بك نشرات أخبار مدعمة بالذكاء الاصطناعي، يتم قراءتها بصوت واقعي مدعم بالذكاء الاصطناعي، بناءً على أي مصدر إخباري تقدمه.

الموقع الإلكتروني: radionewsai.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RadioNewsAI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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