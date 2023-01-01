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CHOI Radio X

CHOI Radio X

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الموقع الإلكتروني: radiox.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

CHOI-FM هي محطة إذاعية FM باللغة الفرنسية تبث على التردد 98.1 ميجاهرتز خارج مدينة كيبيك، كيبيك، كندا، بتنسيق راديو حواري. محليًا، يُعرف باسم Radio X. وهو مملوك لشركة Genex Communications منذ يوليو 1996.

الموقع الإلكتروني: radiox.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CHOI Radio X. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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