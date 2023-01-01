Christian Connection هي خدمة مواعدة عبر الإنترنت تستهدف المسيحيين غير المتزوجين في المملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة وهونج كونج. شركة Christian Connection مملوكة ومدارة من قبل شركة Widernet Communications Ltd ومقرها لندن، المملكة المتحدة.

الموقع الإلكتروني: christianconnection.com

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