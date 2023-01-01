Discovery+ (تنطق Discovery Plus؛ وتلفظ على أنها Discovery+) هي خدمة بث مملوكة لشركة Discovery, Inc. وتركز الخدمة على البرمجة الواقعية المستمدة من مكتبات العلامات التجارية لقنوات Discovery الرئيسية، بالإضافة إلى المسلسلات الأصلية (غالبًا ما تتضمن عروضًا عرضية للبرامج الموجودة من شبكات Discovery)، والمحتويات الأخرى المكتسبة. تم إطلاقها لأول مرة في الهند في 23 مارس 2020. وتوسعت إلى المملكة المتحدة وأوروبا من خلال إعادة تسمية العلامة التجارية لمنصات Dplay الحالية، وتم إطلاقها في الولايات المتحدة في 4 يناير 2021.

الموقع الإلكتروني: discoveryplus.com

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