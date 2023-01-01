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discovery+

discovery+

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الموقع الإلكتروني: discoveryplus.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من discovery+ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Discovery+ (تنطق Discovery Plus؛ وتلفظ على أنها Discovery+) هي خدمة بث مملوكة لشركة Discovery, Inc. وتركز الخدمة على البرمجة الواقعية المستمدة من مكتبات العلامات التجارية لقنوات Discovery الرئيسية، بالإضافة إلى المسلسلات الأصلية (غالبًا ما تتضمن عروضًا عرضية للبرامج الموجودة من شبكات Discovery)، والمحتويات الأخرى المكتسبة. تم إطلاقها لأول مرة في الهند في 23 مارس 2020. وتوسعت إلى المملكة المتحدة وأوروبا من خلال إعادة تسمية العلامة التجارية لمنصات Dplay الحالية، وتم إطلاقها في الولايات المتحدة في 4 يناير 2021.

الموقع الإلكتروني: discoveryplus.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ discovery+. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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