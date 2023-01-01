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RadioTunes

RadioTunes

radiotunes.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RadioTunes على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقدم RadioTunes أكثر من 90 قناة من أفضل الموسيقى المتوفرة في مجموعة متنوعة من الأنواع. تتم برمجة كل واحدة بواسطة مدير قناة حقيقي وخبير في هذا النمط من الموسيقى. ابحث عن جميع الأنماط المفضلة لديك بما في ذلك موسيقى البوب ​​والروك والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وموسيقى الجاز السلسة والرومانسية والاستماع السهل والموسيقى العالمية وغيرها الكثير!

الموقع الإلكتروني: radiotunes.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RadioTunes. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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