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Rock Radio

Rock Radio

rockradio.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يقدم موقع ROCKRADIO.com أكثر من 30 قناة من أفضل موسيقى الروك المتوفرة. تتم برمجة كل واحدة يدويًا بواسطة مدير قناة شغوف وخبير في هذا الأسلوب. ابحث عن جميع الأنماط المفضلة لديك بما في ذلك Soft Rock وAlternative Rock وClassic Rock وBlues وMetal وغيرها الكثير!

الموقع الإلكتروني: rockradio.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rock Radio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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