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Jazz Radio

Jazz Radio

jazzradio.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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يقدم موقع JAZZRADIO.com أكثر من 35 قناة من أفضل موسيقى الجاز المتوفرة. تتم برمجة كل واحدة يدويًا بواسطة مدير قناة شغوف وخبير في هذا الأسلوب. ابحث عن جميع الأنماط المفضلة لديك بما في ذلك Smooth Jazz وBebop وVocals وSwing وBig Band وSinatra Style وغيرها الكثير!

الموقع الإلكتروني: jazzradio.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jazz Radio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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