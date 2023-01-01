CBC Radio One هي الوجهة الإذاعية الكندية للأخبار والشؤون الجارية والفنون والبرامج الثقافية التي تعد كندية بشكل واضح، وتعكس جميع مناطق البلاد مع توفير منظور كندي فريد حول العالم.

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