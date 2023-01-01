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CBC News

CBC News

cbc.ca

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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هيئة الإذاعة الكندية، التي تحمل علامة CBC/راديو كندا، هي هيئة إذاعية عامة كندية للإذاعة والتلفزيون. وهي شركة تاج اتحادية تمولها الحكومة.

الموقع الإلكتروني: cbc.ca

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