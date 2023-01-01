هيئة الإذاعة الكندية، التي تحمل علامة CBC/راديو كندا، هي هيئة إذاعية عامة كندية للإذاعة والتلفزيون. وهي شركة تاج اتحادية تمولها الحكومة.

الموقع الإلكتروني: cbc.ca

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CBC News. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.