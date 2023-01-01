WebCatalog
france.tv

france.tv

france.tv

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من france.tv على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

France Télévisions هي هيئة الإذاعة الوطنية العامة الفرنسية. وهي شركة مملوكة للدولة تشكلت من اندماج القنوات التلفزيونية العامة فرنسا 2 وفرنسا 3، وانضمت إليها فيما بعد القنوات المستقلة قانونيا فرنسا 4 وفرنسا 5.

الموقع الإلكتروني: france.tv

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ france.tv. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

DW

DW

dw.com

CFE

CFE

cfe.mx

Digi Online

Digi Online

digionline.ro

KQED

KQED

kqed.org

OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

Mondial Relay

Mondial Relay

mondialrelay.fr

Qatar Airways

Qatar Airways

qatarairways.com

Companies MadeSimple

Companies MadeSimple

companiesmadesimple.com

Royal Air Maroc

Royal Air Maroc

royalairmaroc.com

Eurogamer

Eurogamer

eurogamer.net

SaltWire

SaltWire

saltwire.com

Thai Airways

Thai Airways

thaiairways.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية