France Télévisions هي هيئة الإذاعة الوطنية العامة الفرنسية. وهي شركة مملوكة للدولة تشكلت من اندماج القنوات التلفزيونية العامة فرنسا 2 وفرنسا 3، وانضمت إليها فيما بعد القنوات المستقلة قانونيا فرنسا 4 وفرنسا 5.

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