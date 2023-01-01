Digi Online هو تطبيق مجاني مخصص لمشتركي RCS وRDS ويسمح لك بما يلي: - مشاهدة القنوات الرياضية عبر الإنترنت Digi Sport 1 و 2 و 3 و 4 وقناة Digi24 الإخبارية وقناة UTV الموسيقية - الوصول إلى HBO GO مباشرة من التطبيق * - الوصول إلى PLAY من التطبيق ** - مشاهدة البرنامج التلفزيوني لجميع قنوات الديجي ***

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