WebCatalog
Digi Online

Digi Online

digionline.ro

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Digi Online على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Digi Online هو تطبيق مجاني مخصص لمشتركي RCS وRDS ويسمح لك بما يلي: - مشاهدة القنوات الرياضية عبر الإنترنت Digi Sport 1 و 2 و 3 و 4 وقناة Digi24 الإخبارية وقناة UTV الموسيقية - الوصول إلى HBO GO مباشرة من التطبيق * - الوصول إلى PLAY من التطبيق ** - مشاهدة البرنامج التلفزيوني لجميع قنوات الديجي ***

الموقع الإلكتروني: digionline.ro

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Digi Online. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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