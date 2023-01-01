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Mondial Relay

Mondial Relay

mondialrelay.fr

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Mondial Relay هي شركة دولية لتوصيل الطرود مقرها فرنسا تأسست عام 1997. تدير الشركة 4 مراكز في فرنسا و6 مراكز أخرى في الخارج، وتعمل في 15 دولة. وفي الأشهر الـ 12 حتى مارس 2021، تعاملت الشركة مع 140 مليون طرد.

الموقع الإلكتروني: mondialrelay.fr

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mondial Relay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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