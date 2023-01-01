Mondial Relay هي شركة دولية لتوصيل الطرود مقرها فرنسا تأسست عام 1997. تدير الشركة 4 مراكز في فرنسا و6 مراكز أخرى في الخارج، وتعمل في 15 دولة. وفي الأشهر الـ 12 حتى مارس 2021، تعاملت الشركة مع 140 مليون طرد.

الموقع الإلكتروني: mondialrelay.fr

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