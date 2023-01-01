Swift Package Index

يعد مؤشر حزمة Swift هو المكان المناسب للعثور على أفضل حزم Swift. فهرسة البيانات الوصفية من 6,069 حزمة من الحزم.

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