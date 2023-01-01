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Shapr

Shapr

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: shapr.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Shapr على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك واستمتع بـ Shapr على الويب. Shapr هي الطريقة الأسرع والأسهل للتواصل مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل بالقرب منك يوميًا، وتمنحك الفرصة للنمو كمحترف وكفرد، في متناول يدك مباشرةً! انها وضوحا المشكل

الموقع الإلكتروني: shapr.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shapr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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