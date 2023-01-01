WebCatalog
OpenClassrooms

OpenClassrooms

openclassrooms.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OpenClassrooms على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

جميع دورات OpenClassrooms متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وأثناء التنقل من خلال تطبيقنا. انضم إلى آلاف الطلاب الذين يتعلمون مجانًا مع OpenClassrooms. حقق أهدافك المهنية بفضل دوراتنا. إنها مصنوعة على يد خبراء، وسوف تساعدك على إتقان المهارات الأكثر قابلية للتوظيف لوظائف الغد. إبدأ اليوم!

الموقع الإلكتروني: openclassrooms.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OpenClassrooms. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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