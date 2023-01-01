مرحبًا بكم في "Abhinay Maths" وهي منصة تعليمية بارزة عبر الإنترنت للارتقاء بالحكومة. الباحثين عن عمل. سيدي أبيناي (تم اختياره 5 مرات في CGL) لديه رؤية مفادها أن الفصول عبر الإنترنت وسلسلة الاختبارات مثل كتاب Advance Maths وقناة youtube ستكون أيضًا بمثابة علامة فارقة للمفاهيم الرائعة في كل قسم من أقسام اللغة الإنجليزية والرياضيات والتفكير وGS. خاص. من خلال كل فريق مجتهد من مواضيع مختلفة. تطرقت قناتنا على اليوتيوب "Abhinay Maths" إلى طريق النجاح حيث حصلت على (1 مليون +) مشترك في فترة زمنية قصيرة جدًا. تخلق مفاهيم أبيناي شارما الفريدة وأسلوبه القصير بعدًا جديدًا للرياضيات وتغير طريقة حل الأسئلة. نحن الآن في الذروة بفضل فريقي البارع الذي يكرس نفسه للعمل لتقديم أفضل محتوى. يمكنك الاعتماد علينا من خلال "تطبيق Abhinay Maths" وبوابة "Abhinay Maths" التي تغير طريقة التعلم لـ SSC وشرطة ولاية البنك / السكك الحديدية للامتحانات على مستوى الولاية وما إلى ذلك.

الموقع الإلكتروني: abhinaymaths.in

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