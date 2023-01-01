Smartkeeda هي منصة مثالية لطامحين الامتحانات الشباب للتحضير للامتحانات التنافسية الكبرى مثل IBPS Clerk، وIBPS PO، وIBPS RRB، وSBI Clerk، وSBI PO، وSSC CGL، وSSC 10+2، وCLAT، وNIFT، وMAT. يقدم موقع الويب تحليلات ذكية تساعد الطلاب على التركيز فقط على الفصول والأسئلة الأكثر صلة حسب اختيارهم للاختبار، وفي الوقت نفسه يوفر للمستخدمين حلول فيديو ذكية تمنحهم اليد العليا التي لا مثيل لها على أقرانهم.

الموقع الإلكتروني: smartkeeda.com

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