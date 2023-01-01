WebCatalog
Smartkeeda

Smartkeeda

smartkeeda.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Smartkeeda على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Smartkeeda هي منصة مثالية لطامحين الامتحانات الشباب للتحضير للامتحانات التنافسية الكبرى مثل IBPS Clerk، وIBPS PO، وIBPS RRB، وSBI Clerk، وSBI PO، وSSC CGL، وSSC 10+2، وCLAT، وNIFT، وMAT. يقدم موقع الويب تحليلات ذكية تساعد الطلاب على التركيز فقط على الفصول والأسئلة الأكثر صلة حسب اختيارهم للاختبار، وفي الوقت نفسه يوفر للمستخدمين حلول فيديو ذكية تمنحهم اليد العليا التي لا مثيل لها على أقرانهم.

الموقع الإلكتروني: smartkeeda.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Smartkeeda. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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