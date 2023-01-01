WebCatalog
EduRev

EduRev

edurev.in

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من EduRev على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

معلمك الشخصي لإعدادك بشكل مثالي لامتحانك القادم. بدءًا من تقديم "أفضل مقاطع الفيديو والملاحظات والاختبارات" وحتى "تحليل تقدمك" و"حل شكوكك"، يقوم EduRev بكل ذلك من أجلك. استعد لامتحانات UPSC، وCAT، وNEET، وClass 1-12، وIIT-JEE، وGATE، وCLAT، وSSC، وNDA/CDS، وCA & Accounting والعديد من الاختبارات الأخرى باستخدام تطبيق EduRev Learning. موثوق به من قبل أكثر من 80 مليون مستخدم وحصل على جائزة Google كأفضل تطبيق للتعلم. يضيف EduRev 10 مستخدمين جدد كل دقيقة!

الموقع الإلكتروني: edurev.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ EduRev. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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