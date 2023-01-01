معلمك الشخصي لإعدادك بشكل مثالي لامتحانك القادم. بدءًا من تقديم "أفضل مقاطع الفيديو والملاحظات والاختبارات" وحتى "تحليل تقدمك" و"حل شكوكك"، يقوم EduRev بكل ذلك من أجلك. استعد لامتحانات UPSC، وCAT، وNEET، وClass 1-12، وIIT-JEE، وGATE، وCLAT، وSSC، وNDA/CDS، وCA & Accounting والعديد من الاختبارات الأخرى باستخدام تطبيق EduRev Learning. موثوق به من قبل أكثر من 80 مليون مستخدم وحصل على جائزة Google كأفضل تطبيق للتعلم. يضيف EduRev 10 مستخدمين جدد كل دقيقة!

الموقع الإلكتروني: edurev.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ EduRev. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.