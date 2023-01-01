WebCatalog
Dr Frost Maths

Dr Frost Maths

drfrostmaths.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

دعم المتعلمين على طول الطريق. تقديم الطعام للمتعلمين من جميع الأعمار من خلال 1000 مولد للأسئلة، والمعروفة باسم المهارات الأساسية، وأكثر من 40000 سؤال اختبار للممارسة على نطاق أوسع. مدعوم بالأعمال الكاملة ومقاطع الفيديو النموذجية. التعلم المتسلسل والمدعوم من خلال الدورات المعدة داخليًا ومن خلال مجالس الامتحانات والمدارس.

الموقع الإلكتروني: drfrostmaths.com

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