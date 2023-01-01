Dr Frost Maths

دعم المتعلمين على طول الطريق. تقديم الطعام للمتعلمين من جميع الأعمار من خلال 1000 مولد للأسئلة، والمعروفة باسم المهارات الأساسية، وأكثر من 40000 سؤال اختبار للممارسة على نطاق أوسع. مدعوم بالأعمال الكاملة ومقاطع الفيديو النموذجية. التعلم المتسلسل والمدعوم من خلال الدورات المعدة داخليًا ومن خلال مجالس الامتحانات والمدارس.

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