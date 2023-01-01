WebCatalog
MedSchoolCoach

MedSchoolCoach

medschoolcoach.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MedSchoolCoach على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مقاطع الفيديو والبطاقات التعليمية والأسئلة وتقويم الدراسة مدرب MCAT الشخصي الخاص بك يمكنك الوصول إلى مئات مقاطع فيديو MCAT لمساعدتك في الدراسة ورفع درجاتك في الاختبار.

الموقع الإلكتروني: medschoolcoach.com

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