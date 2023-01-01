SASIP Institute

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يعد معهد SASIP (Pvt) Ltd رائدًا في التعليم العالي في سريلانكا منذ عام 2008. أصبحت علامة SASIP التجارية الآن مرادفة للتميز التعليمي وريادة السوق في المشهد التعليمي الحالي في البلاد.

الموقع الإلكتروني: sasipinstitute.com

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