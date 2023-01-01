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SASIP Institute

SASIP Institute

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الموقع الإلكتروني: sasipinstitute.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SASIP Institute على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد معهد SASIP (Pvt) Ltd رائدًا في التعليم العالي في سريلانكا منذ عام 2008. أصبحت علامة SASIP التجارية الآن مرادفة للتميز التعليمي وريادة السوق في المشهد التعليمي الحالي في البلاد.

الموقع الإلكتروني: sasipinstitute.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SASIP Institute. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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