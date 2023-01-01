Brilliant Pala

منذ إنشائه في عام 1984، ظل مركز الدراسات الرائعة يرتقي إلى مستويات عالية من التميز كدليل على سيمفونية الجوائز المتزايدة باستمرار للأعجوبة، وبريق المجد الذي يُمنح له كل عام. الآن أصبح مركز Brilliant هو المركز الأول بين مراكز التدريب البارزة.

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