WebCatalog
Bulbapedia

Bulbapedia

bulbapedia.bulbagarden.net

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Bulbapedia هي موسوعة عن البوكيمون يمكن لأي شخص المساهمة فيها. منذ إطلاقه في فبراير 2005، تطور ليصبح واحدًا من أكبر مصادر البوكيمون على الإنترنت. كجزء من Bulbagarden، يتم دعم هذا الويكي المتنامي من قبل Bulbanews وأرشيفات Bulbagarden ومنتديات Bulbagarden.

الموقع الإلكتروني: bulbapedia.bulbagarden.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bulbapedia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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