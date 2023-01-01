Bulbapedia هي موسوعة عن البوكيمون يمكن لأي شخص المساهمة فيها. منذ إطلاقه في فبراير 2005، تطور ليصبح واحدًا من أكبر مصادر البوكيمون على الإنترنت. كجزء من Bulbagarden، يتم دعم هذا الويكي المتنامي من قبل Bulbanews وأرشيفات Bulbagarden ومنتديات Bulbagarden.

الموقع الإلكتروني: bulbapedia.bulbagarden.net

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