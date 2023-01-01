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Golden

Golden

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الموقع الإلكتروني: golden.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Golden على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقوم جولدن برسم خرائط للمعرفة البشرية باستخدام الذكاء الآلي لإنشاء أول موسوعة ذاتية البناء في العالم. يحتوي Golden على ملايين المواضيع المتصلة ويتيح للمستخدمين إنشاء المعرفة والمساهمة فيها ومقارنتها ضمن موقع wiki قوي.

الموقع الإلكتروني: golden.com

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