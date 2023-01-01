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ChicMe

ChicMe

chicme.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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لقد كرست شركة ChicMe جهودها لتقديم منتجات أزياء فريدة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم منذ عام 2015. وقد احتفظت ChicMe دائمًا بآراء النساء بالقرب من جوهرها وأقامت علاقات وثيقة مع العملاء المتحمسين للموضة والجمال وأسلوب الحياة. منذ تأسيسها، تعمل شركة ChicMe على نشر نفوذها على مستوى العالم، حيث تنشر أنماط حياة مرحة. نحن نعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، ونطلق أكثر من 1000 منتج جديد كل أسبوع حتى تتمكن من شراء أحدث الموديلات بأسعار معقولة. نحن نجعل الموضة في متناول الجميع ومثيرة، ونساعد السيدات في جميع أنحاء العالم على امتلاك خزائن أحلامهن.

الموقع الإلكتروني: chicme.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ChicMe. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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