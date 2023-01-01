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Gravatar (مجموعة من الصور الرمزية المعترف بها عالميًا) هي خدمة لتوفير صور رمزية فريدة عالميًا وقد تم إنشاؤها بواسطة Tom Preston-Werner. منذ عام 2007، أصبحت مملوكة لشركة Automattic، بعد أن قامت بدمجها في منصة التدوين WordPress.com الخاصة بهم.

الموقع الإلكتروني: gravatar.com

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