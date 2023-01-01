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Gravatar

Gravatar

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: gravatar.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gravatar على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Gravatar (مجموعة من الصور الرمزية المعترف بها عالميًا) هي خدمة لتوفير صور رمزية فريدة عالميًا وقد تم إنشاؤها بواسطة Tom Preston-Werner. منذ عام 2007، أصبحت مملوكة لشركة Automattic، بعد أن قامت بدمجها في منصة التدوين WordPress.com الخاصة بهم.

الموقع الإلكتروني: gravatar.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gravatar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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