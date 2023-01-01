جيب هي علامة تجارية أمريكية للسيارات، مملوكة الآن لشركة ستيلانتيس متعددة الجنسيات. أصبحت جيب جزءًا من كرايسلر منذ عام 1987، عندما استحوذت كرايسلر على علامة جيب التجارية، إلى جانب الأصول المتبقية، من مالكها السابق شركة أمريكان موتورز.

الموقع الإلكتروني: jeep.com

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