Teamgate هو برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات الذكي الذي يتمتع بالقوة اللازمة لتعزيز نجاحك. مسلح بسلسلة من الميزات الذكية المتكاملة؛ مثل Mailchimp وZendesk وQuickbooks وZapier والعديد من البرامج الأخرى، يوفر برنامج Teamgate الحائز على جوائز لفريق المبيعات الخاص بك البساطة والقوة لتنمية أعمالك بشكل عضوي. لمدة ثلاث سنوات متتالية، تم الاعتراف بـ Teamgate دوليًا وحصل على مجموعة من الجوائز تقديرًا لخدماته ودعمه الاستثنائي للعملاء، وواجهته سهلة الاستخدام، بالإضافة إلى ذلك تم إدراجه بين الشركات الرائدة في عالم برامج إدارة علاقات العملاء للمبيعات.

الموقع الإلكتروني: teamgate.com

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