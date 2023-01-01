Intelifi هي شركة معتمدة لفحص الخلفية، وهي شركة تخدم عمليات التحقق من خلفية التوظيف على الصعيد الوطني لأكثر من 10000 شركة بما في ذلك وكالات التوظيف والرعاية الصحية والموارد البشرية. برنامجنا الخاص، EMERGE، هو في جيله الخامس وأصبح برنامجًا رائدًا لفحص ما قبل التوظيف في الصناعة. مع أكثر من 40 من بائعي البيانات المختلفين، والعديد من عمليات تكامل ATS، وفريق قوي من كبار المطورين، تم الاعتراف بـ Emerge من قبل PBSA كمزود رائد لفحص الخلفية.

الموقع الإلكتروني: emerge.intelifi.com

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