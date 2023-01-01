WebCatalog
Intelifi

Intelifi

emerge.intelifi.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Intelifi على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Intelifi هي شركة معتمدة لفحص الخلفية، وهي شركة تخدم عمليات التحقق من خلفية التوظيف على الصعيد الوطني لأكثر من 10000 شركة بما في ذلك وكالات التوظيف والرعاية الصحية والموارد البشرية. برنامجنا الخاص، EMERGE، هو في جيله الخامس وأصبح برنامجًا رائدًا لفحص ما قبل التوظيف في الصناعة. مع أكثر من 40 من بائعي البيانات المختلفين، والعديد من عمليات تكامل ATS، وفريق قوي من كبار المطورين، تم الاعتراف بـ Emerge من قبل PBSA كمزود رائد لفحص الخلفية.

الموقع الإلكتروني: emerge.intelifi.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Intelifi. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Checkr

Checkr

dashboard.checkr.com

Kamana

Kamana

kamana.app

HireRight

HireRight

ows01.hireright.com

Email on Acid

Email on Acid

emailonacid.com

Cross Country

Cross Country

crosscountry.com

Vacancy Filler

Vacancy Filler

app.vacancy-filler.co.uk

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

OnShift

OnShift

app.onshift.com

Certn

Certn

app.certn.co

Recruiteeverse

Recruiteeverse

recruiteeverse.com

GoodHire

GoodHire

app.goodhire.com

ClearChecks

ClearChecks

app.clearchecks.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية