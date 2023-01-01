توفر Kamana برنامج توظيف للرعاية الصحية يركز على المستخدم لشركات التوظيف في مجال الرعاية الصحية والممرضات والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية.

الموقع الإلكتروني: kamana.app

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