WebCatalog
MyMind

MyMind

mymind.org

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MyMind على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

MyMind هو أول وأكبر نموذج مختلط لرعاية الصحة العقلية في أيرلندا، ويضع أيرلندا في طليعة الابتكار في مجال الصحة العقلية. يقدم MyMind الاستشارة والعلاج النفسي وجهًا لوجه وعبر الإنترنت، مع 120 متخصصًا في الصحة العقلية وبلغات مختلفة.

الموقع الإلكتروني: mymind.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MyMind. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Antidote Health

Antidote Health

antidotehealth.com

Hello Alpha

Hello Alpha

helloalpha.com

Cerebral

Cerebral

cerebral.com

My HealtheVet

My HealtheVet

myhealth.va.gov

Greenspace

Greenspace

greenspacehealth.ca

Talkspace

Talkspace

talkspace.com

Gympass

Gympass

gympass.com

Doctor On Demand

Doctor On Demand

doctorondemand.com

Mira Health

Mira Health

talktomira.com

Omada Health

Omada Health

omadahealth.com

Elemy

Elemy

elemy.com

Lyra

Lyra

lyrahealth.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية