MyMind هو أول وأكبر نموذج مختلط لرعاية الصحة العقلية في أيرلندا، ويضع أيرلندا في طليعة الابتكار في مجال الصحة العقلية. يقدم MyMind الاستشارة والعلاج النفسي وجهًا لوجه وعبر الإنترنت، مع 120 متخصصًا في الصحة العقلية وبلغات مختلفة.

الموقع الإلكتروني: mymind.org

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