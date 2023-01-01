WebCatalog
Doctor On Demand

Doctor On Demand

doctorondemand.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Doctor On Demand على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

توفر خدمات الرعاية الصحية عن بعد من Doctor On Demand رعاية طبية عبر الإنترنت للرعاية العاجلة والصحة العقلية والعلاج. هل تحتاج لرؤية الطبيب الآن؟ لقد جئت إلى المكان المناسب. يقدم Doctor On Demand رعاية عاجلة على مدار 24 ساعة ومواعيد العلاج عبر الإنترنت في أيام. التطبيب عن بعد يمكنك الوثوق به.

الموقع الإلكتروني: doctorondemand.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Doctor On Demand. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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