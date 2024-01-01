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العناية الواجبة. المراقبة المستمرة. الشيكات الخلفية. يمزج Intelligo بين التمييز النقدي للتحليل البشري مع الذكاء الاصطناعي المتطور للكشف عن الحقائق في جزء صغير من الوقت، حتى تتمكن من إجراء المكالمات الصحيحة في كل مرة.

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