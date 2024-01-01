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Intelligo

Intelligo

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الموقع الإلكتروني: intelligo.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Intelligo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

العناية الواجبة. المراقبة المستمرة. الشيكات الخلفية. يمزج Intelligo بين التمييز النقدي للتحليل البشري مع الذكاء الاصطناعي المتطور للكشف عن الحقائق في جزء صغير من الوقت، حتى تتمكن من إجراء المكالمات الصحيحة في كل مرة.

الموقع الإلكتروني: intelligo.ai

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