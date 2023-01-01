WebCatalog
RedJade

RedJade

redjade.net

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RedJade على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد برنامج RedJade الحسي المتطور بمثابة برنامج تحليل حسي SaaS يمكن إدارته على أي جهاز إنترنت.

الموقع الإلكتروني: redjade.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RedJade. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

DeepTalk

DeepTalk

deep-talk.ai

TrialLine

TrialLine

trialline.net

Recruiteze

Recruiteze

recruiteze.com

iSmartRecruit

iSmartRecruit

ismartrecruit.com

Science

Science

science.org

DL News

DL News

dlnews.com

Rare Holidays

Rare Holidays

rareholidays.com

Clinicea

Clinicea

clinicea.com

docAnalyzer.AI

docAnalyzer.AI

docanalyzer.ai

Modern Farmer

Modern Farmer

modernfarmer.com

SalesMind AI

SalesMind AI

sales-mind.ai

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية