يعد برنامج RedJade الحسي المتطور بمثابة برنامج تحليل حسي SaaS يمكن إدارته على أي جهاز إنترنت.

الموقع الإلكتروني: redjade.net

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