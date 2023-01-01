WebCatalog
Phrasly

Phrasly

phrasly.ai

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Phrasly على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يقدم Phrasly.AI حلولاً متقدمة للكشف عن الذكاء الاصطناعي وتجاوزه. تتخصص أدواتنا في تحويل المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي إلى نص يشبه الإنسان ولا يمكن تمييزه. مثالي للحفاظ على النزاهة الأكاديمية وإعادة كتابة احتياجات المحتوى الخاصة بك دون عناء. استكشف خدمتنا للحصول على حلول تجاوز فعالة للكشف عن الذكاء الاصطناعي وإضفاء الطابع الإنساني على محتوى الذكاء الاصطناعي الخاص بك اليوم.

الموقع الإلكتروني: phrasly.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Phrasly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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