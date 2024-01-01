Dream100.ai هي أداة مبتكرة نشأت من تقاطع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة والاستراتيجية الفعالة لـ Dream100 Engagement. يُستخدم للتفاعل مع منشورات Dream100 على LinkedIn (منشئو LinkedIn الذين يمكنهم التأثير على عملاء Dream في مجال متخصص) من خلال تعليقات شبيهة بالإنسان باستخدام الذكاء الاصطناعي. يحصل معظم مؤسسي B2B أو مقدمي الخدمات على معدل استجابة أقل من 1% لرسائلهم المباشرة/بريدهم البارد بسبب انعدام الثقة. من أجل بناء الثقة وزيادة معدل الاستجابة إلى 30%، يحتاجون إلى التعامل مباشرة مع عملاء الأحلام أو مع Dream100 قبل عرض خدماتهم. يعمل برنامجنا على تقليل الوقت المستغرق للمشاركة يوميًا من 5 ساعات يدويًا إلى ساعة واحدة.

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