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Dream100.Ai

Dream100.Ai

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الموقع الإلكتروني: dream100.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dream100.Ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Dream100.ai هي أداة مبتكرة نشأت من تقاطع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة والاستراتيجية الفعالة لـ Dream100 Engagement. يُستخدم للتفاعل مع منشورات Dream100 على LinkedIn (منشئو LinkedIn الذين يمكنهم التأثير على عملاء Dream في مجال متخصص) من خلال تعليقات شبيهة بالإنسان باستخدام الذكاء الاصطناعي. يحصل معظم مؤسسي B2B أو مقدمي الخدمات على معدل استجابة أقل من 1% لرسائلهم المباشرة/بريدهم البارد بسبب انعدام الثقة. من أجل بناء الثقة وزيادة معدل الاستجابة إلى 30%، يحتاجون إلى التعامل مباشرة مع عملاء الأحلام أو مع Dream100 قبل عرض خدماتهم. يعمل برنامجنا على تقليل الوقت المستغرق للمشاركة يوميًا من 5 ساعات يدويًا إلى ساعة واحدة.

الفئات:

Business
برامج التواصل الاجتماعي الأخرى

الموقع الإلكتروني: dream100.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dream100.Ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

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