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Postalytics® is direct mail automation software that sends personalized direct mail from your CRM and analyzes delivery & response.

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