WebCatalog

Postalytics

Postalytics

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الموقع الإلكتروني: postalytics.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Postalytics على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Postalytics® is direct mail automation software that sends personalized direct mail from your CRM and analyzes delivery & response.

الموقع الإلكتروني: postalytics.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Postalytics. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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