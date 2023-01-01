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Vacancy Filler

Vacancy Filler

app.vacancy-filler.co.uk

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vacancy Filler على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعمل الجيل القادم من ATS، Vacancy filler، على تمكين القائمين على التوظيف من تقديم أفضل تجربة للمرشح بسرعة. إنه آلي ومميز بالكامل، وهو مزود بأدوات مثل وحدة الوكالة ومجموعة المواهب وطلب التوظيف وSJTs والاختبارات والتحقق من الخلفية والمراجع وفحص الفيديو والتأهيل - كل ذلك مدعوم بمجموعة تحليلات BI القوية. من خلال العمل مع Vacancy filler، سيكون لديك مدير حسابك الخاص ودعم المستخدمين والمرشحين المقيمين في المملكة المتحدة والتكامل مع نظام الموارد البشرية الخاص بك. وأكثر بكثير!

الموقع الإلكتروني: vacancy-filler.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Vacancy Filler. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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