يعمل الجيل القادم من ATS، Vacancy filler، على تمكين القائمين على التوظيف من تقديم أفضل تجربة للمرشح بسرعة. إنه آلي ومميز بالكامل، وهو مزود بأدوات مثل وحدة الوكالة ومجموعة المواهب وطلب التوظيف وSJTs والاختبارات والتحقق من الخلفية والمراجع وفحص الفيديو والتأهيل - كل ذلك مدعوم بمجموعة تحليلات BI القوية. من خلال العمل مع Vacancy filler، سيكون لديك مدير حسابك الخاص ودعم المستخدمين والمرشحين المقيمين في المملكة المتحدة والتكامل مع نظام الموارد البشرية الخاص بك. وأكثر بكثير!

الموقع الإلكتروني: vacancy-filler.co.uk

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