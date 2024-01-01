MMChr

MMChr

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الموقع الإلكتروني: mmchr.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MMChr على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

شركة الاستعانة بمصادر خارجية واستشارات الموارد البشرية متخصصة في الموارد البشرية والامتثال لقانون العمل.
الفئات:
Business
Benefits Consulting Providers

الموقع الإلكتروني: mmchr.com

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