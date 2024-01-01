UMR
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الموقع الإلكتروني: member.umr.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من UMR على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
UMR is a third-party administrator (TPA), hired by your employer, to help ensure that your claims are paid correctly so that your health care costs can be kept to a minimum and you can focus on well-being.
الموقع الإلكتروني: member.umr.com
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