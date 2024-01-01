UMR

UMR

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: member.umr.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من UMR على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

UMR is a third-party administrator (TPA), hired by your employer, to help ensure that your claims are paid correctly so that your health care costs can be kept to a minimum and you can focus on well-being.
الفئات:
Health & Fitness
Benefits Consulting Providers

الموقع الإلكتروني: member.umr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ UMR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

ADP

ADP

adp.com

Empower

Empower

empower.com

Monark HQ

Monark HQ

monarkhq.com

MMChr

MMChr

mmchr.com

LunaProxy

LunaProxy

lunaproxy.com

GetBenefits

GetBenefits

getbenefits.io

FrankCrum

FrankCrum

frankcrum.com

TraceGenie

TraceGenie

tracegenie.co.za

Bennie

Bennie

bennie.com

BenefitHub

BenefitHub

benefithub.com

Inspira Financial

Inspira Financial

inspirafinancial.com

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

قد يعجبك أيضًا

Be Well

Be Well

letsbewell.ca

Greenspace

Greenspace

greenspacehealth.ca

Employer Flexible myHR

Employer Flexible myHR

employerflexible.com

Autonomous

Autonomous

autonomous.ai

Rally

Rally

werally.com

Included Health

Included Health

includedhealth.com

myCigna

myCigna

my.cigna.com

typst

typst

typst.app

Omada Health

Omada Health

omadahealth.com

Sequoia One

Sequoia One

one.sequoia.com

Scaledrone

Scaledrone

scaledrone.com

Buoy

Buoy

buoyhealth.com

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.