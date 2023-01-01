ركز على النص الخاص بك واترك Typst يعتني بالتخطيط والتنسيق. انضم إلى قائمة الانتظار حتى تتمكن من أن تكون جزءًا من المرحلة التجريبية.4 يؤلف المقالات بشكل أسرع. ركز على النص الخاص بك واترك Typst يعتني بالتخطيط والتنسيق.

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